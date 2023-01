Roma | turista accoltellata alla stazione Termini | chi è il 24enne polacco che l’ha aggredita

(Di martedì 3 gennaio 2023). Identificato l’aggressore che la notte di San Silvestro ha accoltellato una ragazza. La vittima una giovane di 24 anni di origini israeliane, Abigail Dresner, sarebbe stata colpito con almeno tre coltellate. Aleksander Mateusz Chomiak, questo il nome dell’aggressore, ha 24 anni, è residente nella città polacca di Grudziadz ed è alto un metro e ottanta per settanta chili. A seguito dell’aggressione la vittima è stata subito condotta all’Umberto Primo e anche se uno dei colpi le ha lacerato il fegato, fortunatamente non è in pericolo di vita., identificato l’aggressore: ecco chi è (FOTO) A far emergere qualche dettaglio in più rispetto all’aggressore è stato un post pubblicato sul gruppo Facebook ...

L'aggressore della 24enne israeliana è un 24enne clochard in Italia da 8 mesi: ha precedenti in Polonia per ..."Scesi i reati all'interno della stazione" Per il prefetto dil'aggressione commessa dal ... Nel frattempo, restano stabili le condizioni dellaisraeliana accoltellata, nonostante i ... Roma, turista israeliana accoltellata alla stazione Termini: è grave all'Umberto I. L'ipotesi di una esecuzion stato identificato l'uomo che, la sera del 31 dicembre scorso, ha accoltellato per tre volte una turista israeliana di 24 anni alla stazione Termini di Roma. Si tratta di un cittadino polacco. Lo appr ...Il ragazzo, oltre ad avere precedenti di polizia nel suo Paese d'origine, in passato sarebbe stato già identificato anche dalle autorità italiane ...