(Di martedì 3 gennaio 2023). Hannola facciata di, sede del Senato della Repubblica, con della vernice spray rossa e sono stati. È successo ieri, lunedì 2 gennaio, e il giudice monocratico diaveva convalidato gli arresti per tre persone: D.N., A.S. e L.P., accusate di danneggiamento aggravato e per le quali il Pubblico Ministero aveva richiesto l’obbligo di dimora. Ora però i tre sono stati rilasciati e l’udienza rimandata al prossimo 12 maggio.imbrattano: vernice sulla facciata del Senato, ecco il video GUARDA Il blitz aUn vero e proprio blitz quello compiuto ieri daglidi Ultima ...

Il Corriere della Città

I militanti hanno utilizzato uno spray sulla facciata di Palazzo Senato, arresti convalidati: attivistiliberi Il giudice monocratico diha convalidato gli arresti di Davide Nensi, ...liberi le tre persone arrestate ieri per il blitz al Senato. Il giudice per le direttissime del tribunale diha convalidato gli arresti per gli attivisti Davide Nensi, Alessandro Sulis e ... Roma, tornano liberi i tre attivisti arrestati per aver imbrattato Palazzo Madama Il giudice ha convalidato gli arresti per i tre attivisti fermati dopo il blitz al Senato, disponendo la loro scarcerazione: a maggio il processo.Roma. Hanno imbrattato la facciata di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, con della vernice spray rossa e sono stati arrestati. È successo ieri, lunedì 2 gennaio, e il giudice monocratic ...