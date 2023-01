Roma | ' I migliori giorni' all' Uci Cinemas di Parco Leonardo | la proiezione speciale con il cast

(Di martedì 3 gennaio 2023) Posti in piedi per lade ' I' apresso l' Uci, tutti entusiasti di poter vedere il nuovo film commedia con la doppia regia di Massimiliano ...

macitynet.it

- Un fulmine a ciel sereno, un colpo di scena degno della serie che ha tenuto con il fiato ...cancellare uno show (alla prima stagione finita cliffhanger clamoroso) degli sceneggiatoriche ...Grandi risate del pubblico in sala e tutti positivi i commenti all'uscita, ottimo inizio anno per la proiezione con cast de 'IGiorni' I migliori libri per conoscere Roma Posti in piedi per la Proiezione speciale de “I MIGLIORI GIORNI" a Parco Leonardo presso l’Uci Cinemas, tutti entusiasti di poter vedere il nuovo film commedia con la ...Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Abbiamo riunito l’ufficio di presidenza, abbiamo parlato delle misure di sicurezza e su mia proposta abbiamo deciso di affidare ai questori il compito di valutare accorgime ...