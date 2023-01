Roma | gli Ultras della Lazio hanno una nuova sede | i condomini presentano un esposto | “Schiamazzi e disturbo di vario genere”

(Di martedì 3 gennaio 2023), gliuna, iun“L’attesa è finita! La nostraè pronta e andrà inaugurata nel migliore dei modi… tra laziali! Larimarrà aperta per tutto il periodo natalizio, con la possibilità di acquistare e regalare il nuovo materiale “Noi oltre 365?. Tutti in!”. Così, il 13 dicembre 2022, gliannunciano ai tifosi biancocelesti di avere una. A, in via Gregorio VII. L’inaugurazione è stata fatta il 17 dicembre 2022. Eppure, i ...

La Stampa

...diTermini. Da qualche giorno, l'immagine suo volto, nitidamente immortalato dalle telecamere di sorveglianza, è in possesso degli uomini della Squadra Mobile e, da questa mattina,...... Francesco Rocca, durante la conferenza stampa di presentazione al Palazzo Ripetta di. "Le ... Ma devo ricordare che il primo governo che ha previsto la detenzione perimmigrati lo ha fatto con ... Roma, gli ambientalisti imbrattano con la vernice rossa il Palazzo del Senato: tre arresti La Roma ha battuto la Sampdoria 1-0 in trasferta e adesso è quarta in classifica: a Marassi è bastato il rigore di Pellegrini nel primo tempo. Al ... La Roma sbanca Marassi grazie a un rigore di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...