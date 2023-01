Roma | bilancio 2022 in rosso di 219 mln | tutti i conti tra ricavi e costi

(Di martedì 3 gennaio 2023)– Laha chiuso ilal 30 giugnocon una perdita pari a 219,459 milioni di euro. Come anticipato ieri dalla Gazzetta dello Sport, si tratta della perdita più alta della storia del club giallo, superando i -204 milioni delal 30 giugno 2020. Perdite per cui è L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

La Gazzetta dello Sport

(Public Policy) " C'è attesa, alla Camera, per un rapidissimo esame del dl Aiuti quater, in ... La commissionealla Camera ha incardinato il testo lo scorso 27 dicembre. Il termine per la ...Sono alcuni dei dati contenuti neldi fine anno dei controlli messi in campo, nel corso ...il MIUR e con il supporto scientifico della Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università di... L'ultimo bilancio della Roma: è la perdita più alta. Ma c'è Friedkin che ripiana Roma, 3 gen. (Adnkronos) - Abbiamo presentato emendamenti soppressivi della norma del decreto Aiuti quater che sblocca le trivelle. Cioè riporta indietro l Italia. Caldo anomalo a Capodanno in tutta..La Roma fino al 2027 potrà fare solo un mercato a zero . 'All'interno del settlement agreement, uno dei parametri da rispettare è il transfer balance . - dice Tiago Pinto a La Gazzetta dello Sport . - ...