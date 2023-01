Roma | ansia per Dybala | senza Mou si consuma l’addio

Leggi su calcionews24

(Di martedì 3 gennaio 2023)inper il futuro di Paulola permanenza di Mourinho il possibile addio. Le ultime novità Lainsul futuro di Pauloche, come scrive il Corriere dello Sport, potrebbe presto portarlo lontano dalla Capitaleil rinnovo di contratto. Nel contratto con i giallorossi è presente una clausola da 20 milioni per l’Italia e 12 per l’estero e l’argentino,la permanenza di Mourinho, sarebbe maggiormente favorevole ad un addio. In caso di azzeramento della clausola con il prolungamento, invece, la Joya vedrebbe aumentare il suo ingaggio a 6 milioni netti, invece dei 4 più 2 di bonus attualmente percepiti. L'articolo proviene da Calcio News 24.