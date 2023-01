Roma | altri 131 milioni dai Friedkin nel 2022 23

(Di martedì 3 gennaio 2023) Continuano gli investimenti da parte deiper la. Con la pubblicazione del bilancio al 30 giugno, infatti, sono emerse anche le cifre di quanto versato dalla proprietà statunitense nelle casse del club nelle ultime stagioni. Versamenti che hanno riguardato in particolare la necessità di cassa per la gestione ordinaria, oltre, in chiave L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Open

"Papà aveva portato me e mio fratello Roberto all'Hilton diper conoscere quest'amica molto ... E poi dovevo fare i conti con i tempi di un uomo che avevafigli e quindi meno tempo per me, un'...Il rientro daè previsto nel primo pomeriggio con arrivo a Bologna intorno alle 20. Un'... PRENOTAZIONI ENTRO DOMANImezzi speciali verranno organizzati in base alle richieste che arriveranno ... Roma, il Comune dovrà restituire l'80% della Tari ai cittadini di ... Home Economia urbana Municipio Roma VI, Franco: Torbella zona franca, bene proposta Rampelli per rivalutare territorio Una zona franca urbana nel Municipio VI di Roma per riqualificare un quartiere pu ...Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo riunito l'ufficio di presidenza, abbiamo parlato delle misure di sicurezza e su mia proposta abbiamo deciso di affidare ai questori il compito di ...