Ieri si è svolto a Roma il primo raduno 2023 degli arbitri della Can A e B e il designatore Gianluca ha puntato pensieri e sforzi proprio verso la "Caccia ai Perditempo". L'obiettivo è evitare le perdite di tempo per giocare più minuti effettivi, con particolare attenzione ai calci di punizione e ai rinvii dei portieri. L'arbitro nativo di Milano dirigerà il super match tra Inter e Napoli del 4 gennaio. Vi spieghiamo il regolamento. Rocchi detta la nuova linea: basta perdite di tempo e "rigorini"