Rocca dice no al termovalorizzatore | Prima va chiuso il ciclo dei rifiuti

(Di martedì 3 gennaio 2023) “la raccolta differenziata, poi capiamo che tipo di impianto serve”. Francescoa sorpresa prende le distanze dal. E lo fa nel giorno della presentazione in pompa magna davanti ai big del centrodestra. “È ubicato anche in una strada, l’Ardeatina, sottoposta a un vincolo.di parlare degli impianti bisogna rivedere l’intero piano dei”. E così il candidato del centrodestra prende le distanze anche dal competitor Alessio D’Amato. E si avvicina al M5S da sempre contrario all’’incenerimento deiperò sembra andar contro anche a Matteo Salvini che da sempre attacca i grillini sul no all’impianto: “Sono fuori dal mondo”.

Corriere della Sera

Di cui Salvini: 'Sono fuori dal mondo' Sullo stesso argomento: Meloni e il partito ... Francescoa sorpresa prende le distanze dal termovalorizzatore. E lo fa nel giorno della presentazione ...'Grazie anche alla sua esperienza internazionale credo che Francescosia la persona giusta per guidare la regione nei prossimi anni'. LoAntonio Tajani, coordinatore azzurro e ministro degli Esteri, nel corso della conferenza stampa di presentazione del ... Galateo, l’esperta: «Che cosa portare (e cosa no) in regalo se si è invitati a cena» Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Da maratoneta dico che la strada è lunga, siamo qui per lavorare insieme, Noi Moderati e Rinascimento di Sgarbi ci saranno, siamo uniti, la politica è governare per ...Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Grazie anche alla sua esperienza internazionale credo che Francesco Rocca sia la persona giusta per guidare la regione nei prossimi anni". Lo dice Antonio ...