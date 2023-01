Rivolta contro la Bce | con l' aumento dei tassi l' Italia rischia il crac

Leggi su iltempo

(Di martedì 3 gennaio 2023) L'sarà il Paese dell'Eurozona più esposto a una crisi del debito in seguito alle politiche, dideie di un minor acquisto di obbligazioni, portate avanti dalla Bce. È quello che emerge da un sondaggio del Financial Times che ha chiesto una valutazione ad alcuni economisti di spicco: di questi 9 su 10 hanno indicato l'come il Paese dell'area Euro più a rischio per le politiche attuate dall'istituto di Francoforte guidato da Christine Lagarde. Il Financial Times - pur facendo presente come il nuovo governo non abbia dato ragioni di preoccupazioni seguendo una strada di correttezza fiscale - mette in guardia sul fatto che il debito pubblicono rimane uno dei più alti in Europa, a poco più del 145% del Pil, e la scorsa settimana il rendimento del bond decennale ...