Rivalutazione pensioni | novità in Manovra | cosa cambia dal 1° gennaio 2023

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il 9 novembre 2022 il ministro dell’Economia e delle Finanze Giorgetti ha firmato il Decreto che ha disposto ladel 7,3% a partire dal 1°. La misura serve ad adeguare leall’inflazione, e l’aumento per il prossimo anno è stato calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall’Istat il 3 novembre 2022.Nella Legge di Bilancioè stata inserita una misura che punta a rivoluzionare il meccanismo dellando la percentuale diin base all’importo della pensione. Leminime saranno rivalutate del 120%, e portate fino a 600 euro nelper gli over 75, ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Quindi laè stata riconosciuta da gennaio allepiù basse, fino a appunto alla soglia di 2.100 euro lordi al mese, mentre per quelle di importo superiore l'aumento, nella ...Oltre agli incentivi per l'acquisto di beni alimentari, vanno nella stessa direzione anche: il bonus sociale nel settore elettrico e del gas; ladegli importi delleminime; l'... Pensioni, stretta sulle rivalutazioni. Ma vengono premiate le minime I pensionati possono sorridere: in arrivo un ulteriore aumento grazie alla rivalutazione dello 0,8%. Ma c'è incertezza per i tempi di pagamento.Nuova era per gli stipendi del 2023, con un aumento di fine gennaio ricco per tutti questi lavoratori: ecco di chi si tratta.