RISULTATI | SIW Tuesday Night System Episode #87 03 01 2023

(Di martedì 3 gennaio 2023) Idella 87° puntata del nuovo Webshow della SIW (visibile sul Canale Youtube della SIW) andato in scena Martedì: -Sid Scala batte Cairo-Tag Team MatchCapitan Fintus & Steve Valentino battono Ammazza Eroi (Costantino & Jet)-#1 Contender Match for SIW Italian Title @ GDGMirko Mori batte Adriano e diventa Nuovo #1 Contender

The Shield Of Wrestling

SIW Tuesday Night System #86 - Risultati della puntata SIW Tuesday night System #86: Titoli di Coppia in palio tra High Society e Beer Club. Bon Giovanni affronta Ceasar, ...