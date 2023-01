“Rischia l’arresto” La fuga dal Brasile di Bolsonaro

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 3 gennaio 2023) Maduro: pronti a normalizzare le relazioni con gli Stati Uniti purché Washington metta fine alle “politiche senza senso” di Trump In un’intervista al castro-comunista Ignacio Ramonet, Maduro ha lamentato il sostegno dato a suo tempo da Washington al leader dell’opposizione Juan Guaidó, capo di una “assemblea di Narnia”. “Siamo preparati per dialoghi al più alto livello, per rapporti di rispetto e si spera che un alone di luce raggiunga gli Stati Uniti d’America, voltino pagina e mettano da parte quella politica estremista”, ha dichiarato Maduro. Maduro ha poi evidenziato un miglioramento nei rapporti tra il suo Paese e l’Unione Europea. “Con l’Unione Europea le cose stanno procedendo bene, (c’è) un dialogo permanente con Josep Borrell (il socialista Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza) e un intenso dialogo con l’Ambasciatore dell’Unione ...