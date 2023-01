Rione Sanità | distrutto il Massimo Troisi di vicolo della cultura

(Di martedì 3 gennaio 2023)ildel. Questa mattina via Montesilvano, la strada conosciuta come il ?? si è svegliata così, con un...

ilmattino.it

Distrutto il Massimo Troisi del. Questa mattina via Montesilvano , la strada conosciuta come il 'vicolo della cultura' si è svegliata così, con un Troisi deturpato, ab bandonato in terra, con l'unico occhio che rimane ...Organizzata dalla Municipalità III in collaborazione con Fondazione di Comunità San Gennaro e la direzione artistica a cura di Massimo Jovine ,- Tà - Tà La Notte della Musica alè il gran finale del programma natalizio "Vedi Napoli e poi Torni" sostenuto e promosso dall' Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli . Giovedì 5 gennaio, ... Napoli, torna la notte bianca della musica al Rione Sanità con Sanità-tà-tà: tra i vari artisti i 99 Posse, Fo