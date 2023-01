Rinnovo più lontano e via libera | la Juve esulta subito

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ildi un importante calciatore appare piùe la sua permanenza è fortemente in discussione: c’è il viaper lantus Come ritroveremo lantus dopo il… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

la Repubblica

...sollevato indi una circostanza. L'allenatore degli Spurs chiede rinforzi adeguati per puntare in alto, argomento che chiaramente sarà stato affrontato anche a margine dei discorsi per il...lavoro per rendere i posti a tempo determinatoflessibili con l'obiettivo di fare diventare...sui contratti della scuola con gli aumenti ai professori mentre qui abbiamo parlato deldel ... Meno paletti ai contratti precari: il governo vuole più flessibilità nel lavoro