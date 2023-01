Rinnovo contratto scuola | l’11 gennaio prosegue la trattativa all’Aran | da risolvere la questione legata alle posizioni economiche del personale ATA

Quotidiano Sanità

Poi si apriranno i dialoghi per una lungo termine . Il suoattuale scadrà a giugno 2023 .Inoltre, i dirigenti juventini starebbero già pensando a un eventuale bonus da versare alla madre - agente del ragazzo alla firma deldi. In caso di prolungamento di Rabiot, la ... Contratto dirigenza medica e sanitaria. Aran: “A breve via libera ad Atto indirizzo e convocazione sindacati per rinnovo” La concentrazione dell'Inter è tutta sul big match contro il Napoli, ma la dirigenza continua a lavorare sul calciomercato e sui diversi rinnovi di giocatori in scadenza. In particolare l'attenzione è ...LORENZO PIERANTOZZI Il nome ormai noto è quello di Smalling, che sappiamo essere in scadenza con i giallorossi a giugno 2023, ed al momento indeciso sull’eventuale rinnovo con la squadra capitolina. L ...