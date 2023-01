Rincari prezzi per i mezzi pubblici | ecco le news

(Di martedì 3 gennaio 2023) Aumenti anche per quanto riguarda i trasporti: salgono idi benzina e diesel dopo l’addio al taglio delle accise. Aumenti anche nei pedaggi autostradali. E in molte città, c’è stato un incremento dianche per i biglietti di bus e metro. La “stangata” di questo nuovo anno per le famiglie è stimata in 2.400 euro in più. Le città degli aumenti Una delle città interessate è Napoli, dove il biglietto era già salito qualche mese fa da 1 euro a 1,20 euro; a Milano il biglietto dal 9 gennaio costerà 2,20 euro, con un aumento di 20 centesimi. Anche a Parma vi sarà un aumento di 10 centesimi il costo del ticket per una corsa semplice (da 1,50 euro a 1,60 euro). A Ferrara il costo dei bus passa da 1,30 a 1,50 euro, mentre a Foggia dal prossimo marzo il biglietto semplice costerà 1 euro (+10 cent). A Roma, poi, da agosto 2023 il prezzo ...

Agenzia ANSA

