Rimini | 13enne abusata dal padre | la madre non fa nulla per fermarlo | chiesto rinvio a giudizio per entrambi

(Di martedì 3 gennaio 2023) Una coppia di genitori è indagata per violenza sessuali nei confronti della figlia. I due sono originari del Bangladesh. Stando a quanto riporta Fanpage.it il sostituto procuratore della Repubblica Paola Bonetti hailsia delche della. Quest’ultima, infatti, informata dalla figlia di quanto accadeva tra le mura domestiche non aveva fattoper fermare le violenze. Ilabusava della figlia da quando aveva 10 anni. Il marito edella giovane vittima ha 43 anni, la, 37, residenti con la figlia di 13 a, in Emilia Romagna. L’indagine delle forze dell’ordine è partita dopo una segnalazione fatta dalla scuola frequentata dalla ...

