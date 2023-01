Ricostruzione post sisma | Sottanelli | Meloni non si fida degli abruzzesi

(Di martedì 3 gennaio 2023) Roma - "Lanon si". Lo ha detto l'onorevole Giuliosulla nomina dell'ex sindaco di Ascoli Guido Castelli alo di Giovanni Legnini come Commissario per la:. La sua è tra le molteplici reazioni della Politica alla nomina del Senatore di Fratelli d'Italia. Il parlamentare del Terzo Polo Giuliocontinua poi: "Dopo un Presidente della Regione romano e ben tre seggi sacrificati alla Camera dei Deputati, per far eleggere figure provenienti da altre regioni - dichiara- ora questo altro sgarbo da parte del Presidente del Consiglio Giorgiache evidentemente non si...

Sky Tg24

Guido Castelli ed Elena Leonardi "La nomina del senatore Guido Castelli a commissario per la- sisma è una notizia straordinaria per le Marche e per tutto il centro Italia". Questo quanto dichiara la senatrice, anche lei marchigiana, Elena Leonardi, coordinatore regionale ...Secondo quanto si apprende da una prima, il 22enne stava lavorando alla manutenzione ... Diventa anche tu sostenitore di SardiniaPost.it Care lettrici e cari lettori, Sardiniaè ... Giorgia Meloni nomina Guido Castelli (Fdi) commissario per la ricostruzione post sisma Ho esercitato la funzione commissariale per 34 mesi con totale dedizione, passione ed imparzialità, sempre avendo a mente la sofferenza delle persone e delle imprese colpite dai terremoti del 2016-201 ...1' di lettura 03/01/2023 - La nomina del Senatore Guido Castelli a Commissario per la Ricostruzione post-sisma è una notizia straordinaria per le Marche e per tutto il Centro Italia. Guido Castelli ...