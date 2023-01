Ricostruzione post-sisma | Meloni nomina commissario il senatore Fdi Castelli al posto di Legnini Protesta Pd | “Scelta di potere”

Sky Tg24

"La non riconferma di Giovanni Legnini alla guida della Struttura commissariale per lasisma è uno schiaffo alle popolazioni terremotate": a dirlo all'ANSA è il vescovo della diocesi Spoleto - Norcia, mons. Renato Boccardo, commentando l'avvicendamento con il senatore ...Abbiamo varato importanti semplificazioni ed innovazioni normative, tra le quali il Testo unico dellaprivata": a dirlo è il commissario straordinario uscente alla... Giorgia Meloni nomina Guido Castelli (Fdi) commissario per la ricostruzione post sisma al quale il governo ha inviato il «ringraziamento per il lavoro fin qui svolto», precisando che resta commissario di Ischia per l’emergenza alluvione e per la ricostruzione post-sisma 2017. Lui augura ...La premier Giorgia Meloni firma il Dpcm che nomina il senatore di Fratelli d’Italia Guido Castelli nuovo commissario per la ricostruzione post-sisma. Il governo ha quindi scelto di sostituire Giovanni ...