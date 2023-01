Ricostruzione post Sisma | Meloni nomina Castelli nuovo commissario

(Di martedì 3 gennaio 2023) Roma - Cambio della guardia per la: la presidente del Consiglio Giorgia, secondo quanto si apprende, ha firmato il Dpcm per ladel senatore di Fdi Guido. Il provvedimento deve passare ora il vaglio della Corte dei conti prima della pubblicazione., ex sindaco di Ascoli Piceno ed ex assessore regionale delle Marche con delega alla, , prenderà ilo di Giovanni Legnini. leggi tutto

Ricostruzione post-sisma, Meloni nomina commissario il senatore Fdi Castelli al posto di Legnini Guido Castelli, senatore in quota Fratelli d'Italia, prende il posto di Giovanni Legnini, che proseguirà unicamente come Commissario straordinario per la Protezione Civile a Ischia ...Si usa dire spoil system – letteralmente "sistema del bottino" – perché l'espressione viene dagli Stati Uniti d'America e indica la prassi di sostituire i vertici dell'amministrazione statale o delle ...