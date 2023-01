Ricostruzione post-sisma | il governo silura Legnini e nomina Guido Castelli Fdi nuovo commissario straordinario

(Di martedì 3 gennaio 2023) Con l’inizio delanno arriva la primadi peso politico delMeloni. L’ex vicepresidente del Csm Giovanniinfatti non sarà più ilper ladel centro Italia (2016/17). A prendere il suoo sarà il senatore di Fratelli d’Italia,, che all’epoca del terremoto era sindaco di Ascoli Piceno. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha firmato il Dpcm che definisce il passaggio di consegne. «Il– si legge nella nota di Palazzo Chigi – rivolge agli auguri di buon lavoro per questo impegnativo compito, per il quale la sua esperienza di ...

Sky Tg24

Cambio della guardia per lasisma: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, ha firmato il Dpcm per la nomina del senatore di Fdi Guido Castelli nuovo commissario. Il ...L'ex vicepresidente del Csm Giovanni Legnini infatti non sarà più il commissario straordinario per la- sisma del centro Italia (2016/17). A prendere il suo posto sarà il senatore ... Giorgia Meloni nomina Guido Castelli (Fdi) commissario per la ricostruzione post sisma Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...L'ex sindaco di Ascoli Piceno e senatore di FdI, Guido Castelli, è il nuovo Commissario alla ricostruzione post sisma del 2016.