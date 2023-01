Ricostruzione | Guido Castelli è il nuovo Commissario

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il senatore di Fratelli d’Italia ed ex sindaco di Ascoli Piceno,, è ilallapost sisma del 2016. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha firmato oggi il Dpcm per la nomina. L’ex sindaco di Ascoli Piceno e senatore di FdI,, è ilallapost sisma del 2016 “Il Presidente del Consiglio – ha reso noto Palazzo Chigi – ha firmato il Dpcm con il quale il Sen.è stato nominatoper lapost terremoto del centro Italia”. Legnini resteràper Ischia “Il governo – si legge ancora nella nota di ...

Il senatore di FdI Guido Castelli è il nuovo commissario per la ricostruzione post sisma. Il cambio della guardia è stato definito dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha firmato il Dpcm per la nomina. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha firmato il Dpcm con il quale il senatore Guido Castelli è stato nominato Commissario per la ricostruzione post terremoto del centro Italia. Il governo si legge in una nota di palazzo Chigi rivolge a Castelli gli auguri di buon lavoro. L'ex sindaco di Ascoli Piceno e senatore di FdI, Guido Castelli, è il nuovo Commissario alla ricostruzione post sisma del 2016. "Rivolgo un plauso alla presidente del Consiglio Meloni per la nomina di Guido Castelli a commissario alla ricostruzione post-terremoto del Centro Italia, che abbiamo condiviso e ..."