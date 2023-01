Residenza Universitaria All Inclusive

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 3 gennaio 2023) Studiare all’estero è un’esperienza entusiasmante e piena di insidie al tempo stesso: conoscere altre culture è da sempre il miglior propellente per una crescita umana e professionale, ma appena sbarcati in terra straniera ci si sente subito spaesati, soprattutto nello scegliere l’appartamento dove alloggiare. Collegiate è un sito web che risolve in un sol colpo tutte le beghe burocratiche e permette di trovare fantastici alloggi dedicati agli studenti stranieri. In Italia Collegiate offre fantastiche stanze per studenti a Milano. Una garanzia consolidata Collegiate è da anni che opera nel settore delle residenze universitarie. Nel Regno Unito è l’azienda leader in questo speciale mercato, ma ha sedi anche in tante altri paesi dell’Unione Europea. Collegiate non si limita a fornire “quattro mura e un tetto sulla testa”, ma offre alloggi di primissima qualità al fine di rendere il ...