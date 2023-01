Renzi e all’attacco sugli aumenti | “Con Meloni occhio al portafoglio” – Video

(Di martedì 3 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Buon anno e attenti al: c’è il governo”. Così, in unsu Instagram, il leader di Iv, Matteova. “Si riparte dopo qualche giorno di vacanza e si riparte con tre regali sotto l’albero di Natale. Il governo– scandisce l’ex premier – ha aumentato le accise sulla benzina: è fantastico, quando era all’opposizionedenunciava ‘lo Stato prende troppi soldi dalla benzina’, ora che è al governo lei aumenta la benzina; Salvini ha aumentato il costo dei pedaggi autostradali; infine è aumentato il prezzo delle sigarette. Poi dicono ‘la pacchia è finita’, forse – chiosa ironico – per gli automobilisti”. L'articolo proviene da Italia Sera.

