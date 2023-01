Italpress

"Il 2022 è stato un anno particolarmente difficile e complesso, ma anche inha reagito con grande resilienza, ottenendo risultati positivi e totalmente in linea con gli assi strategici ...A chiudere la classifica poi Volkswagen ID.3 con 1.553 veicoli immatricolati (3.441),Zoe ... Nel complesso, il mercato delle auto elettriche inha fatto registrare 49.536 esemplari ... Renault Italia in traiettoria rispetto agli obiettivi della Renaulution ... ROMA (ITALPRESS) - Renault persegue dall'inizio del 2021 una strategia volta alla ricerca del valore, con una progressione delle vendite nei canali più r ...Su un mercato delle furgonette che registra un calo del 21%, Renault si attesta sul secondo gradino del podio, grazie ad Express Van e Kangoo Van, con una quota di mercato dell'11,3% (+2,1pt vs 2021).