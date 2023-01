Regolamento quarto posto Serie A | cosa succede se si arriva a pari punti

Leggi su sportface

(Di martedì 3 gennaio 2023) Dopo la lunga pausa per i Mondiali, torna laA ed entra nel vivo, visto che da gennaio a maggio sarà un tour de force con tante partite ravvicinate nella strada verso la conclusione di una stagione intensa. E i verdetti, mai come quest’anno, potranno essere raggiunti soltanto all’ultima giornata, con tante squadre in lotta per lo stesso obiettivo: come per esempio, ma ci siamo ormai abituati, alla gran bagarre per il, l’ultimo utile per entrare nella prossima Champions League, ecco allora ilcompleto suse si. La domanda sorge spontanea: ci sono modifiche come accade per la lotta scudetto e per quella della retrocessione, dove da questa stagione in caso di ...