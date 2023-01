Regionali Lazio | Rocca | “Nessuna divisione centrodestra sul mio nome | per me affetto e sostegno”

Leggi su iltempo

(Di martedì 3 gennaio 2023) (Agenzia Vista) Roma 3 gennaio 2023 “Non si può nascondere l'emozione per la presentazione della mia candidatura in un contesto di, stima e simpatia sin da subito da parte di tutti gli esponenti della coalizione. Le chiacchiere che ci sono state sulle divisioni io non le ho mai sentite, per me soloper riportare lustro al”. Lo ha dichiarato il candidato deldella RegioneFrancesconel corso della conferenza stampa di presentazione avvenuta a Roma / Facebook Fratelli d'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it