Regionali Lazio 2023 | Francesco Rocca | “Nessuna divisione su mia candidatura”

(Di martedì 3 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sostegno da tutto il centrodestra per ladi, alla presidenza della Regione. Lo conferma lui stesso nella conferenza stampa di palazzo Ripetta, dove parla di unache “avviene in un contesto di affetto e simpatia”. “Le chiacchiere sulle divisioni interne io non le ho sentite, ho avuto sostegno da tutti”, ha detto l’ex presidente della Croce rossa. “Tra pochi giorni presenteremo il programma, stiamo lavorando h24. Sarà un programmi chiaro, misurabile dai cittadini, non faraonico perché dobbiamo essere concreti. La responsabilità sarà uno dei fari che guiderà la mia azione di governo ma anche competenza e merito”, ha aggiunto. Presentando la sua campagna elettorale,spiega che “il termovalorizzatore è un tema centrale”. ...

