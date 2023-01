Recuperare un file Word non salvato o anche Excel e PowerPoint

Leggi su navigaweb

(Di martedì 3 gennaio 2023) Proprio mentre stavamo scrivendo un documento conè andata via la corrente, lasciandoci impietriti sul posto! Molto probabilmente non abbiamo avuto nemmeno il tempo di salvare e temiamo di aver perso ormai buona parte del lavoro svolto fino a quel momento. Per fortuna Microsoft ha pensato ad ogni eventualità, dando la possibilità all'utente diunnonutilizzando gli strumenti messi a disposizione dai programmi Office ed utilizzabili in caso di blackout, di errore del programma o di crash o arresto improvviso del PC. Nella guida che segue vi mostreremo comeunnonutilizzando metodi sicuri ed efficaci. Questi metodi possono essere applicatiai ...