Ratzinger | oggi già 25mila persone in fila per l’ultimo saluto

Sky Tg24

...il mondo a dire addio a. Pre - controllo su via della Conciliazione con metal detector, prima di quello vero e proprio ai varchi di ingresso al Colonnato, più o meno come in aeroporto...., Gian Guido Vecchi scrive per il 'Corriere della Sera' che la morte di Josephpotrebbe causare due effetti opposti: 'O pacificare ulteriormente, il che, peraltro, è improbabile. Oppure,... Ratzinger, prosegue l'omaggio: oggi migliaia di persone in fila per l’ultimo saluto. FOTO Centinaia di fedeli sono in fila già da questa mattina all'esterno della Basilica di San Pietro per il secondo giorno di esposizione della salma del papa emerito Joseph Ratzinger.I dettagli verranno definiti questa mattina nel Comitato per l'ordine e la sicurezza ma tutto è pronto per la celebrazione dei funerali del Papa emerito Joseph Ratzinger giovedì ...