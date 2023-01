Ratzinger | mons Paglia | c' è filo rosso intenso tra pontificati

Sky Tg24

La salma indossa un anello con l'effigie di San Benedetto che gli era stato donato da. Gino ... Peccato che nell'intervista in cui Bertone stesso ricorda, pubblicata dal quotidiano ...... scopriamo quel filo rosso che lega in unità anche le diversità dei due papati", afferma. ... Papa Francesco dice che non è una Ong, Papadiceva che la Chiesa dopo la caduta della ... Morte Papa Ratzinger: chi è padre Georg Gänswein, il fidato assistente di Benedetto XVI A parlare di "continuità" tra i due pontificati, dopo la morte del Papa Emerito è il presidente della Pontificia accademia per la vita, mons. Vincenzo Paglia intervistato ... Papa Francesco dice che ...Città del Vaticano, 3 gen. (askanews) - 'Penso che Papa Francesco sia necessariamente libero di continuare come fino ad ora si è ...