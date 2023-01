(Di martedì 3 gennaio 2023) Papa Francesco presiederà la funzione checelebrata dal cardinale Giovan Battista Re. Giovedì la no fly zone su piazza San Pietroampliata. In campo oltre 1.000 uomini delle forze ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Papa Francesco presiederà la funzione che sarà celebrata dal cardinale Giovan Battista Re. Giovedì la no fly zone su piazza San Pietro sarà ampliata. In campo oltre 1.000 uomini delle forze ...Naturalmente molti i fattori diversi a partire dalleistituzionali (attese personalità da Portogallo, Germania e Ungheria) che prenderanno parte alla celebrazione e dal numero dei ... Ratzinger, le rappresentanze ai funerali: chi ci sarà. Prosegue l'omaggio a Benedetto XVI Papa Francesco presiederà la funzione che sarà celebrata dal cardinale Giovan Battista Re. Giovedì la no fly zone su piazza San Pietro sarà ampliata. In campo oltre 1.000 uomini delle forze dell'ordin ...I dettagli verranno definiti questa mattina nel Comitato per l'ordine e la sicurezza ma tutto è pronto per la celebrazione dei funerali del Papa emerito Joseph Ratzinger giovedì ...