Ratzinger | l' addio della famiglia di Acerra che festeggiò con il Papa i 10 anni di matrimonio

(Di martedì 3 gennaio 2023) Antonio con la moglie Laura e i figli Benedetta e Giuseppe sono arrivati daper dare l'ultimo saluto a Benedetto XVI, quasi due ore in fila per vederlo e recitare per lui una preghiera...

Agenzia ANSA

Ne va del futuro del cristianesimo, perché non si affievolisca Sullo stesso argomento: Un mondo in coda per direa PapaI funerali sobri di Benedetto nella Roma sopra le righe: la ...Un gesto, quello di papa, che nonostante i dotti studi di teologia , gli atti incisivi compiuti durante il suo pontificato, le encicliche, gli interventi dottrinali, i libri " tra cui il ... L'addio a Ratzinger, fila di fedeli a San Pietro - Cronaca Antonio con la moglie Laura e i figli Benedetta e Giuseppe sono arrivati da Acerra per dare l'ultimo saluto a Benedetto XVI, quasi due ore in fila per vederlo e recitare per lui una ...In quasi centomila persone tra ieri e oggi hanno reso omaggio alle spoglie del Papa emerito Ratzinger nella Basilica Vaticana. Fedeli di tante nazionalità continuano, compostamente in fila, ...