Ratzinger | Giovanelli Marconi | “Quando predissi il suo pontificato”

(Di martedì 3 gennaio 2023) (Adnkronos) – "Non ho mai dimenticato il mio primo e unico incontro, alla fine degli anni '90, con il futuro papa Benedetto XVI a Palazzo Massimo Lancellotti a Roma. Era venuto a celebrare la messa in ricordo di un miracolo di San Filippo Neri. Mi sarebbe piaciuto vederlo salire al soglio di San Pietro e glielo dissi in tutta semplicità. Mi guardò negli occhi, mi strinse le mani e mi disse sottovoce: 'ma lei mi vuole proprio male'". Così il principe Guglielmoricorda con l'Adnkronos il Papa emerito Josephscomparso il 31 dicembre. E ricorda ancora il nipote del Premio Nobel per la Fisica: "Lo ricordo come un uomo timidissimoera insieme alle persone, ma di una dolcezza incredibile e soprattutto era un grande, grandissimo comunicatore".