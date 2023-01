Ratzinger | 25mila fedeli in visita prima delle ore 12

(Di martedì 3 gennaio 2023) CITTÀ DEL VATICANO – Sono circa 25 mila iche questa mattina, fino alle 12, hanno reso omaggio al papa emerito Benedetto XVI, la cui salma è esposta per il secondo giorno all’interno della Basilica di San Pietro. I dati, diffusi dalla Gendarmeria Vaticana, sono in linea con quelli di ieri quando, alle 14 – quindi due ore più tardi dal bollettino di oggi – i pellegrini erano stati circa 40mila. Intanto il presidente della Pontificia accademia per la vita, mons. Vincenzo Paglia, intervistato da Askanews, sostiene che ci sia un “filo rosso” intenso che lega i due pontificati di Papa Benedetto e Papa Francesco e solo una lettura superficiale della realtà confonde le ovvie differenze tra due personalità conspaccature. Monsignor Paglia parla dunque di “continuità” tra i due pontificati, dopo la morte del Papa Emerito. “Ha ragione colui che ...

