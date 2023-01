Randagismo | Santori | “Bando canili | un atto preconfezionato che non risolve le criticità”

Leggi su italiasera

(Di martedì 3 gennaio 2023) “La Lega chiede di sospendere il nuovodel Campidoglio per l’affidamento dei servizi neidi Roma Capitale. I cani del Sindaco, i quattrozampe di tutti i romani che attendono una nuova famiglia, difficilmente riusciranno incontrarla in virtù di unmale,nel consueto stile di falsa applicazione della democrazia che contraddistingue la sinistra. Ilper inonlee porta indietro di trent’anni una situazione già ingiallita a pagina uno dell’abbecedario della civiltà occidentale moderna. Sono ignorate le esigenze e le problematiche più volte evidenziate dalle associazioni, in carta straccia sono finiti i verbali delle riunioni e le direttive emerse dalle Commissioni ...