Rally | Ken Block morto dopo un incidente | aveva 55 anni

Corriere della Sera

Il campione die star degli sport d'azione,Block, è morto all'età di 55 anni in un incidente in motoslitta nello Utah. Block stava percorrendo un ripido pendio intorno alle 14.00 di lunedì quando la ...Turista israeliana accoltellata a Roma, identificato l'assalitore: è un senza tetto polacco di 25 anni con problemi psichiciBlock è morto dopo un incidente in motoslitta: il pilota di... Ken Block è morto, incidente in motoslitta per il pilota da rally È stato dichiarato morto sul posto in seguito alle ferite riportate. La motoslitta su cui stava guidando si è ribaltata ed è atterrata su di lui, uccidendolo. Aveva 55 anni. Il campione di rally e sta ...I due campioni del mondo dei rally hanno affidato ai social un loro pensiero per l'americano scomparso in seguito ad un incidente in motoslitta, così come altri colleghi ...