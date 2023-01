Ragazza israeliana aggredita | era lei il bersaglio Il giallo della borsa con le scritte in ebraico

(Di martedì 3 gennaio 2023) L’aggressione alla 24ennediventa uninternazionale. Sul caso, che è di competenza direttaProcura di Roma, rivolgono le loro attenzioni anche i funzionari dell’ambasciata di Tel Aviv e i servizi di sicurezza israeliani. C’è un particolare su cui gli investigatori stanno eseguendo accurate indagini: la, insieme a uno zaino rosso, aveva con sé anche unaconin caratteri ebraici. Il logo con i caratteri ebraici ha attirato l’attenzione dell’aggressore? Di più: il logo centrale Shkedia indica il più grande produttore in Israele di cereali. Da qui sorge anche il dubbio che dietro il tentativo di uccidere la 24ennepotesse nascondersi una matrice religiosa. Tuttavia non sembra questa la pista principale. I pm romani, ...

Repubblica TV

Il giallo è doppio. Prima di tutto riguarda il nome dell'uomo che la notte di San Silvestro ha accoltellato (per almeno tre volte) unaalla stazione , ma ha anche un altro capitolo: l'identità della vittima. E su questo punto ci sono molte domande senza risposta: cosa faceva a Quello che circola, Abigail Dresner, ...Per non parlare della sicurezza: laaccoltellata a Termini ha riacceso un faro sullo snodo ferroviario più insicuro d'Italia. Il Viminale assicura controlli intensificati. Il ... Ragazza israeliana accoltellata a Termini, il filmato dell'aggressione Il regalo agli italiani per l'arrivo dell'anno nuovo è la cancellazione dello sconto di quasi 18 centesimi su diesel e benzina e il ritorno dei prezzi del carburanti sopra quota 1,7 euro al litro. Un ...Il giallo è doppio. Prima di tutto riguarda il nome dell’uomo che la notte di San Silvestro ha accoltellato (per almeno tre volte) una ragazza israeliana alla stazione Termini, ma ...