Ragazza israeliana accoltellata a Roma | arrestato l’aggressore

(Di martedì 3 gennaio 2023) La polizia ha identificato l’uomo che ha accoltellato una, studentessa, nella stazione Termini di. Si tratta di un senzatetto polacco, Aleksander Mateusz Chomiak, ricercato per furto da Grudzi?dz, città della Cuiavia-Pomerania, bloccato nel pomeriggio alla stazione Centrale di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era un treno in partenza per Brescia. Dove L'articolo proviene da Inews24.it.

