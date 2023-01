Ragazza accoltellata a Termini | l' aggressore è un 24enne senzatetto polacco in Italia da 8 mesi Il prefetto | «Sembra opera di un folle»

Corriere Roma

Laè statamentre era davanti a una biglietteria automatica. A incastrare il giovane diverse immagini filmate delle telecamere di sicurezza i sia all'interno che all'esterno ...Si troverebbe in Italia da almeno otto mesi Aleksander Mateusz Chomiak , l'uomo ricercato per l'accoltellamento di unaisraeliana la sera del 31 dicembre alla stazione Termini di Roma. Il suo nome spunta, infatti, nel profilo Fb Zaginieni /vermisst che si occupa di cercare persone scomparse. Su Facebook è ... Ragazza accoltellata a Roma Termini, identificato l'aggressore: è un giovane clochard polacco. Si chiama Aleksander Mateusz Chomiak, ricercato per furto Il ragazzo, oltre ad avere precedenti di polizia nel suo Paese d'origine, in passato sarebbe stato già identificato anche dalle autorità italiane ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...