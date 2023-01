Ragazza accoltellata a Termini | l' aggressore è stato arrestato da un carabiniere alla stazione centrale di Milano È un 24enne senzatetto polacco

Corriere Roma

E' stato arrestato dalla polizia Aleksander Mateusz Chomiak, il clochard polacco accusato del tentato omicidio di unadi 24 anni, cittadina israeliana. L'uomo l'hala sera del 31 dicembre nella Stazione Termini. - E' stato arrestato dalla polizia Aleksander Mateusz Chomiak, il clochard polacco ...Laera stata colpita da tre fendenti, come si vede dal video delle telecamere di sicurezza di quella sera. Dopo l'aggressione, Chomiak scappa, rimettendo il coltello in un sacchetto di ... Ragazza accoltellata a Roma Termini, arrestato a Milano l'aggressore: Aleksander Mateusz Chomiak bloccato in stazione È stato arrestato alla stazione di Milano il giovane clochard polacco ricercato per l’accoltellamento della turista israeliana alla ...È stato arrestato il giovane clochard polacco ricercato per l’accoltellamento della turista israeliana alla stazione Termini di Roma il 31 dicembre scorso.