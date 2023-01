Ragazza accoltellata a Termini | l' aggressore è stato arrestato da due carabinieri alla stazione centrale di Milano È un 24enne senzatetto polacco

Corriere Roma

Lasi trova ricoverata al Policlinico di Roma Umberto I ancora in prognosi riservata. Quella sera era stata colpita da tre fendenti, come si vede dal video delle telecamere di sicurezza. Dopo ...Lasi trova ricoverata in condizioni gravi ma stabili al Policlinico Umberto I di Roma. Riguardo alle motivazioni alla base del ferimento della donna israeliana, di cui sarebbe responsabile ... Ragazza accoltellata a Roma Termini, arrestato a Milano l'aggressore: Aleksander Mateusz Chomiak bloccato in stazione E’ stato arrestato dalla polizia Aleksander Mateusz Chomiak, il clochard polacco accusato del tentato omicidio di una ragazza di 24 anni, cittadina israeliana. L’uomo l’ha accoltellata la sera del 31 ...Dalla sera del 31 dicembre, ovvero quando è avvenuto il fatto, si erano perse le sue tracce. È indagato per tentato omicidio.