Ragazza accoltellata a Termini | l' aggressore arrestato da marito e moglie carabinieri a Milano | era su un treno diretto a Brescia

Corriere Roma

a Termini, la ricostruzione Da quanto ricostruito, l'uomo si era spostato dalla periferia est della città arrivando a Termini dove poi ha incrociato, e puntato, la vittima. Gli ...E' stato arrestato dalla polizia Aleksander Mateusz Chomiak, il clochard polacco accusato del tentato omicidio di unadi 24 anni, cittadina israeliana. L'uomo l'hala sera del 31 dicembre a Termini. In base a quanto si apprende l'uomo sarebbe stato fermato nella zona della stazione centrale di ... Ragazza accoltellata a Roma Termini, arrestato a Milano l'aggressore: Aleksander Mateusz Chomiak bloccato in stazione E’ stato arrestato dalla polizia Aleksander Mateusz Chomiak, il clochard polacco accusato del tentato omicidio di una ragazza di 24 anni, cittadina israeliana. L’uomo l’ha accoltellata la sera del 31 ...Dalla sera del 31 dicembre, ovvero quando è avvenuto il fatto, si erano perse le sue tracce. È indagato per tentato omicidio.