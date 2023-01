Ragazza accoltellata a Termini | ecco il volto dell' aggressore della turista israeliana | è un clochard polacco con problemi psichici

RomaToday

Aleksander Mateusz Chomiak sarebbe il nome dell'aggressore che la notte del 31 dicembre ha aggredito alla stazione Termini unaisraeliana di 24 anni. La procura di Roma aveva aperto un'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Michele Prestipino che al momento escluderebbe la matrice terroristica dietro l'...israelianaa Termini, le immagini scioccanti dell'aggressione Unadi 24 anni di Tel Aviv, A. D., era ferma di fronte al distributore automatico di biglietti per il treno ... Ragazza accoltellata a Termini: "Non conosco l'aggressore". Si indaga per tentato omicidio Gli inquirenti avrebbero chiuso il cerchio sull’aggressore che la sera del 31 dicembre ha accoltellato la turista israeliana di 24 anni alla stazione Termini. Si tratterebbe, come riporta il Corriere.Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...