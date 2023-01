Ragazza accoltellata a Termini | arrestato a Milano un polacco

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il 25enneAleksander Mateusz Chomiak, che la notte di Capodanno avrebbe aggredito una turista israeliana, è stato individuato da un militare libero dal servizio nel capoluogo lombardo – È statoAleksander Mateusz Chomiak, l’uomo accusato di aver accoltellato una turista israeliana di 24 anni alla stazionedi Roma. Il 25enne, a quanto si apprende dai Carabinieri, è stato individuato da un militare libero dal servizio che subito ha avvertito i colleghi del reparto Radiomobile del capoluogo lombardo. Chomiak è stato fermato e portato in caserma. Sono in corso le operazioni di verifica dell’identità. Per l’identificazione sono state utilizzate le immagini delle telecamere di videosorveglianza dello scalo ferroviario. Lasi trova ricoverata ...