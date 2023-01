(Di martedì 3 gennaio 2023) AGI - "Insieme al comandante provinciale dei carabinieri Lorenzo Falferi e al questore Carmine Belfiore abbiamo individuato nell'orario serale, tra le 20 e le 24, le maggiori criticità anche in relazione all'aggressione della turista israeliana. Questo anche perchè a quell'ora chiudono i locali. Rafforzeremo sicuramente la sicurezza in quell'orario". Cosi' il prefetto di Roma, Bruno Frattasi, al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la Sicurezza Pubblica, illustrando ai giornalisti le misure messe in piedi per i funerali di Joseph Ratzinger, Papa Emerito Benedetto XVI, previsti il 5 gennaio 2023, el'aggressione della turista israeliana avvenuta la sera di Capodanno. "Ho chiesto il raddoppiamento del presidio 'Strade Sicure'. Avremo dunque una duplice risposta dentro e fuori ...

AGI - Agenzia Italia

Anche idi sicurezza all'esterno della Basilica si sono. E all'interno i Gendarmi stanno chiedendo ai fedeli di astenersi dal fare selfie. Ssa/Int13anche in prossimità delle stazioni ferroviarie e delle fermate della metropolitana - Anagnina e Ponte Mammolo in primis - dove sono stati già confermati i parcheggi per la ... Rafforzati i controlli alla stazione Termini dopo le 20 AGI - "Insieme al comandante provinciale dei carabinieri Lorenzo Falferi e al questore Carmine Belfiore abbiamo individuato nell'orario serale, tra le 20 e le 24, le maggiori criticità anche in relazi ...Allerta furti negli appartamenti, tra fatti avvenuti e fake-news, provocano nei paesi dell’Amiata "alta tensione". Per questo sono stati potenziati i servizi di controllo del territorio da parte dei c ...