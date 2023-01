Euronews Italiano

Mentre giocava con alcuni coetanei in Piazza Resistenza a Furtei (Sud Sardegna), un 12enne ha trovato per terra un petardo inesploso, probabilmente rimasto sull'asfalto dai festeggiamenti per ...Sono questi alcuni fili che si dipanano dalla lettura di Speranza e utopia, testo chele ... Che ciò non debba e non possa essere, che non se ne possa più - ecco il fuoco chela ... Raccoglie e accende petardo inesploso, 12enne ferito a mano Mentre giocava con alcuni coetanei in Piazza Resistenza a Furtei (Sud Sardegna), un 12enne ha trovato per terra un petardo inesploso, probabilmente rimasto sull'asfalto dai festeggiamenti per Capodann ...I carabinieri hanno fatto brillare una bomba sequestrata: “Ha fatto un cratere di un metro in una cava. Se esplode a meno di 10 metri si rischia la vita” È allarme a Capodanno a Napoli per la bomba “K ...