Gazzetta del Sud

L'Ucraina si prepara a reggere il colpo della rappresaglia diper la strage di suoi soldati avvenuta nella notte di Capodanno nel Donbass, che continua a suscitaree polemiche in Russia. I vertici militari russi, avverte il presidente Volodymyr ...Dopo l'attacco di Makiivka , in Russia esplode la protesta dei nazionalisti e laverso i generali. Le forze armate ucraine hanno infatti inferto un durissimo colpo al nemico ...Difesa diha ... Rabbia a Mosca per la strage di soldati a Capodanno, l'Ucraina teme la vendetta Dopo l'attacco di Makiivka, in Russia esplode la protesta dei nazionalisti e la rabbia verso i generali. Le forze armate ucraine hanno infatti inferto un durissimo colpo al nemico ...Pinchas Goldschmidt rifugiato in Spagna: "Il potere premeva sui leader della nostra comunità affinché sostenessimo la guerra, ma mi sono ...