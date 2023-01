Quanto guadagna Ronaldo in Arabia Saudita e quanto incasserà al secondo | ecco il folle contratto per CR7

(Di martedì 3 gennaio 2023) Cristianoè stato appena assunto per nuovo ingaggio ine giocherà per l’Al-Nassr FC. Dopo un breve periodo di trattative è partito dal Portogallo ed è da poco arrivato nel paese arabo che lo accoglierà per i prossimi anni. Se vi chiedete perché abbia scelto di andare a giocare in un paese così lontano e siete curiosi di sapereguadagnerà,tutte le info sul suo nuovo eguadagnerà, pensate un po’, al. Sì avete capito bene. L’ingaggio diper l’Al-Nassr FC Il famoso attaccante portoghese è da poco sbarcato ine già tutti lo acclamano, ma perché avrà scelto proprio questa nuova squadra? Forse ...

Corriere dello Sport

Come spesso accade in casi simili, si innamora eun'ossessione a lungo termine: è nato un ... Perriguarda i film che trattano temi universali con un tocco delicato, be', Spielberg non è ...E apare " se le speranze di Zuckerberg non saranno deluse " nel futuro prossimo questo ... In quell'istante qualcuno, da qualche parte,cinque centesimi. Il signor Tizio compra il pane. ... Il contratto folle di Cristiano Ronaldo: quanto guadagna al secondo Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Stipendio da nababbo per l'attaccante portoghese: ecco il dettaglio di quanto incasserà fino al 2025 RIAD (ARABIA SAUDITA) - Dopo il suo sbarco a Riad e mentre cresce l'attesa per la sua presentazione ...